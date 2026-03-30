Sarıyer'de yollar göle döndü; sürücüler ilerlemekte güçlük çekti / Havadan görüntüyle

Sarıyer'de etkili olan yoğun yağış sonrası yollar göle döndü, sürücüler mahsur kaldı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor, acil yardım bekleniyor.

SARIYER'de etkili olan yoğun yağışın ardından bazı yollar göle döndü. Yağmur suyunun biriktiği caddelerde araçlar güçlükle ilerlerken, yolda kalan sürücüler yardım bekledi.

İstanbul genelinde etkisini sürdüren yağış, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde caddede biriken yağmur suyu nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı. Kemerburgaz, Cendere Caddesi'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle araçlar ilerleyemedi, trafik durma noktasına geldi. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken, sürücüler araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı. Yağış nedeniyle göle dönen yolda, hafriyat kamyonları ve TIR'ların dahi kontrollü şekilde ilerlediği görüldü.

'UFAK ARAÇLARIN HİÇ BİRİ GEÇEMİYOR'

Samet Erdoğan, "Yaklaşık 3 buçuk saattir buradayız. Hiç bir şekilde yardım gelmiyor. İki taraflı sular akacak yer bulamadığı için yol göle dönmüş durumda. Ufak araçların hiç biri geçemiyor. Çekiciler de burada fırsatçılar yapıyor. 1-2 kilometre götürmeye, şu dereden geçirmeye 3-4 bin lira fiyat istiyorlar" dedi.

'HERKES BURADA KONTAĞI KAPATTI BEKLİYOR'

Serhan Topal, "Ben saat 12'den beri buradayım. 3-4 saattir mağdurum. Arabamız burada kaldı. Büyük araçlar geçebiliyor. Herkes burada kontağı kapattı bekliyor. herkes burada mağdur. İstanbul'un göbeğinde yıl olmuş 2026, gideri yapamayan belediyeye kimse bişey diyemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

