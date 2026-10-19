Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sarıyer'de yıkılan Ayazağa Atatürk Stadı'nın enkazı selin 6. gününde kaldırılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer'de yıkılan Ayazağa Atatürk Stadı'nın enkazı selin 6. gününde kaldırılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıyer'de selin ardından dere ıslah çalışmaları kapsamında yıkılan Ayazağa Atatürk Stadı'nın enkazı, selin 6. gününde iş makineleriyle kaldırılıyor. Ekiplerin moloz toplama ve alanı temizleme çalışmaları havadan görüntülendi.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – SARIYER'de selin ardından dere ıslah çalışmaları kapsamında yıkılan Ayazağa Atatürk Stadı'nın enkazı kaldırılıyor. Selin 6'ncı gününde ekipler, iş makineleriyle molozları topluyor. Stadın bulunduğu alandaki son durum ve çalışmalar havadan görüntülendi.

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı Ayazağa Mahallesi'nde çalışmalar sürüyor. Dere ıslah çalışmaları için dere yatağındaki yapıların kaldırılması kapsamında Ayazağa Atatürk Stadı'nda yıkım gerçekleştirildi. Yıkımın tamamlanmasının ardından stadın bulunduğu alanda enkaz kaldırma çalışmalarına geçildi.

İŞ MAKİNELERİYLE MOLOZLAR KALDIRILIYOR

Selin 6'ncı gününde ekipler, yıkılan stattan geriye kalan molozları iş makineleri yardımıyla topluyor. Stadın bulunduğu alandaki enkazın kaldırılması ve alanın temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ayazağa Atatürk Stadı'nın yıkımının gerçekleştirilmesinin ardından bölgedeki çalışmalar havadan kaydedildi. Görüntülerde, stadın bulunduğu alanda biriken molozlar ve iş makineleriyle yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Kylie Jenner Victoria’s Secret meleği oldu, giydiği sütyenin fiyatı dudak uçuklattı

Victoria’s Secret meleği oldu, giydiği sütyenin fiyatı dudak uçuklattı
Rapçi Motive, konserinde sahneye kalem atan seyircinin çıkarılmasını istedi

Ünlü rapçi kendisine kalem atan izleyiciyi affetmedi: Alın onu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de uçak kavşağın ortasına çakıldı! Saniyelerle faciadan dönüldü

Sürücülere ecel terleri döktüren görüntü
Alman ordusunda pes dedirten olay! Cinsel ilişki yarışması düzenlediler

Askerlerden skandal cinsel ilişki yarışması! Bakan devreye girdi
ABD'den Orta Doğu'daki vatandaşlarına kritik uyarı! İsrail dahil 12 ülkede alarm

ABD alarm seviyesine geçti! İsrail dahil 12 ülkede aynı uyarı
Arda Turan'ın patronu paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar

Paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar
Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak

Yeşil pasaportlu memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak
Fransa’daki olayların en çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Fransa’da yaşlı çiftin görüntüsü çok konuşuldu, gerçek ortaya çıktı
Kanada’da askeri üste yangın faciası! 4 asker öldü, 19'u ağır 39 yaralı var

Kanada'yı yasa boğan yangın! 4 asker öldü, 19'u ağır 39 yaralı