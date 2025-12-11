Haberler

İstanbul'da trafikte çıkan kavga kamerada

Sarıyer'de bir otomobilde bulunan iki kişi ile servis şoförü arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Olay, yoldan geçen bir motosikletlinin kask kamerasıyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Maslak'ta trafikte ilerleyen otomobildeki iki kişi ile okul servisi şoförü arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen iki kişi, servis şoförü ile kavga etmeye başladı.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar ayrılırken, kavgaya diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.

Kavga anı, yoldan geçen bir motosikletlinin kask kamerasıyla da kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı, vatandaşların ise ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel



