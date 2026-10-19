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Sarıyer'de trafikte araçtan inen şüpheliye 180 bin lira ceza kesildi, ehliyeti alındı

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Sarıyer'de tartıştığı sürücünün aracına zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliye 180 bin lira idari para cezası kesildi; sürücü belgesi 60 günlüğüne geri alındı, aracı da 60 gün trafikten men edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sarıyer'de, trafikte tartıştığı sürücünün aracına saldırarak zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Ekim'de Fatih Caddesi'nde, bir sürücünün trafikte tartıştığı kişinin aracına zarar vermesine ilişkin çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen şüpheli B.B. (29), polis ekiplerince yakalandı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 180 bin lira idari para cezası kesilen şüphelinin sürücü belgesi 60 günlüğüne geri alındı.

Sürücünün kullandığı araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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