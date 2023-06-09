Sarıyer'de bir AVM'nin önünde yol verme tartışması yüzünden taksici ve minibüs şoförü arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Sarıyer'de taksici ve minibüs şoförünün kavgası kamerada

İSTANBUL - Sarıyer'de bir AVM'nin önünde yol verme tartışması yüzünden taksici ve minibüs şoförü arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay dün akşam saatlerinde Sarıyer'de bir AVM'nin önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, taksi ve minibüs şoförü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa süre sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların da ayırmaya çalıştığı kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.