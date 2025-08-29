Sarıyer'de Skuter Sürücülerine Tehdit: İki Genç Gözaltında

SARIYER'de otomobil sürücüsünün önünü keserek tehdit ve hakaret eden C.İ. (17) ve Y.G. (17) gözaltına alındı. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Tarabya'da meydana geldi. İddiaya göre, caddede skuter kullanan iki kişi, henüz bilinmeyen nedenle otomobil sürücüsünün önünü kesti. Sürücüye tehdit edip, hakaret eden ve saldırmaya çalışan 2 şüpheli ile sürücü arasında tartışma yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Aracın önünü kestiği belirlenen kişilerin 17 yaşındaki C.İ. ve Y.G. olduğunu tespit etti. İstinye Mahallesi'nde yakalanan yaşı 18 yaşından küçük şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.