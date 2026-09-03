Sarıyer'de kurutma makinesi yangını: 8 kişi kurtarıldı

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – SARIYER'de bir sitenin zemin katındaki kurutma makinesinde çıkan yangın nedeniyle dumanlar kısa sürede binayı sardı. Binanın üst katlarında mahsur kalan 8 kişi, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dumandan etkilenenlere oksijen desteği verildi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Maden Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sitedeki 4 katlı binanın zemin katında bulunan kurutma makinesinde yangın çıktı. Makineden yükselen alevler kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

8 KİŞİ İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın üst katlarında mahsur kalan 8 kişiyi itfaiye merdiveniyle kurtardı. Aşağıya indirilen bina sakinlerine sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek oksijen desteği verildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken site sakinleri yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.

'SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIM AMA NEFES ALAMADIM'

Olayla ilgili konuşan Ahmet Uyar, "Herkesin başına gelebiliyor. Aşağı katta kurutma makinesi alevlendi. Apartmanda yangın ve duman vardı. Söndürmeye çalıştım ama nefes alamayınca, 'Bu iş beni aşıyor' dedim. Hemen 112'yi aradım. Apartmanda 'Yangın var' diye bağırdım. Görüyorsunuz etrafı zaten. Kurtulabilenler kurtuldu. Cana geleceğine mala gelsin. Herkesin başına gelebilir. İnsanlar başlarına gelmeden hayal edemiyor. Orman yangınları bütün dünyayı etkiliyor. Gerçekten bilinçli olmak lazım ve itfaiyeye güvenin arkadaşlar. Apartmanda 6 daire var galiba, 7 daire var. Biz ve alt kattakiler hemen çıktık. Üst kattakiler de itfaiye tarafından kurtarıldı" dedi.Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı