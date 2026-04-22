Haberler

Sarıyer'de suç örgütü üyesi tarafından silahlı saldırıya uğradı; 6 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıyer'de Sami B. işe giderken silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Sami B., hastaneye kaldırıldı. Olayla bağlantılı 6 kişi gözaltına alındı.

SARIYER'de Sami B.(50) işe giderken aracının yanında silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Sami B. ambulansla hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, 18 Nisan Cumartesi günü saat 08.00 sıralarında Bahçeköy Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden çıkarak işe gitmek üzere aracının yanına gelen Sami B., kimliği belirsiz şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Sami B.'ye 6 el ateş açan şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda bacağından yaralandığı belirlenen Sami B. ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 6 adet boş kovan bulundu.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının ardından başlatılan çalışmalar kapsamında olayın organize suç örgütü ile bağlantısı olduğunu belirledi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda, yurt dışında bulunan bir kişinin liderliğini yaptığı suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 Nisan günü Sami B.'ye gerçekleştirilen silahlı saldırıya karıştığı belirlenen 1 şüpheli Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmaların devamında ise olayla bağlantılı olduğu belirlenen 5 kişi dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan toplam 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil

İran'dan yeni "Hürmüz" açıklaması! Dünyayı ateşe atmakta kararlılar
Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var

"Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor" Nedeni ise daha fena!
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi

MHP'li Adan, AK Partililere ateş püskürdü: Sizin babanızın çocuğu yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti

ASELSAN'la ilgili gerçeği öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi

Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Mbappe ve Vinicius Junior'ın yuhalandığı maçta Arda Güler'e büyük onur

Mbappe ve Vinicius'ın yuhalandığı maçta Arda'yı zevkten mest eden olay
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı

Uzun namlulu silahla poz veren kişinin görevine bakın
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o savcı