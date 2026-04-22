Sarıyer'de suç örgütü üyesi tarafından silahlı saldırıya uğradı; 6 şüpheli yakalandı

SARIYER'de Sami B.(50) işe giderken aracının yanında silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Sami B. ambulansla hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, 18 Nisan Cumartesi günü saat 08.00 sıralarında Bahçeköy Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden çıkarak işe gitmek üzere aracının yanına gelen Sami B., kimliği belirsiz şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Sami B.'ye 6 el ateş açan şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda bacağından yaralandığı belirlenen Sami B. ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 6 adet boş kovan bulundu.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının ardından başlatılan çalışmalar kapsamında olayın organize suç örgütü ile bağlantısı olduğunu belirledi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda, yurt dışında bulunan bir kişinin liderliğini yaptığı suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 Nisan günü Sami B.'ye gerçekleştirilen silahlı saldırıya karıştığı belirlenen 1 şüpheli Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmaların devamında ise olayla bağlantılı olduğu belirlenen 5 kişi dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan toplam 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı