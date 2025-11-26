Haberler

Sarıyer'de Silahlı Saldırı: 5 Milyon Lira İddiası

Sarıyer'de Silahlı Saldırı: 5 Milyon Lira İddiası
Güncelleme:
Sarıyer Maslak Oto Sanayi'ye kapüşonlu bir şüpheli tarafından düzenlenen silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırının arkasında iş yeri sahibine istenen 5 milyon lira olduğu iddia ediliyor. Olay sonucu şüpheli E.B. polis tarafından yakalandı.

SARIYER Maslak Oto Sanayi'ye yaya olarak gelen kapüşonla 1 şüpheli, oto tamirhanesine silahlı saldırı düzenledi. Kurşunların isabet ettiği iş yerinde ve otomobilde hasar meydana gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerinden koşarak kaçmaya çalışan E.B. (16), Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından suçüstü yakalandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, olayın iş yeri sahibinin kendisinden istenen 5 milyon lirayı vermeyi reddettiği için düzenlendiği iddia edildi.

Olay, 20 Kasım Perşembe günü saat 18.15 sıralarında Sarıyer Maslak Oto Sanayi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde kapüşonlu ve eldivenli 1 şüpheli oto tamirhanesi önüne yaya olarak geldi. Şüpheli iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında kurşunlar iş yerinin kepengine ve park halinde bulunan bir otomobile isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi.

SARIYER POLİSİ YAKALADI

Saldırının ardından yaya olarak kaçan şüphelinin arkasından çevredeki esnaf koşmaya başladı. Şüpheli, bu sırada oto sanayide bulunan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından üzerindeki silahla birlikte gözaltına alındı. E.B. olduğu tespit edilen şüphelinin poliste herhangi bir suç kaydı bulunmadığı belirlendi. Şüpheli E.B., olayla ilgili bağlantılı olan kişilerin belirlenmesi için Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

5 MİLYON LİRALIK HARAÇ İDDİASI

Diğer yandan yurtdışından arayan bir kişinin, oto tamirhanesini yeni açtığını düşündüğü iş yeri sahibinden 5 milyon lira istediği, işyeri sahibinin ise dükkanı yeni açmadığını sadece tabela değişikliğine gittiğini belirterek para vermeyi reddettiği iddia edildi. Saldırının bu yüzden gerçekleştirildiği öne sürüldü.

