Sarıyer'de Park Halindeki Tıra Çarpan Sürücü Kaçtı
Sarıyer Emirgan Mahallesi'nde park halindeki bir tıra çarpan hafif ticari araç sürücüsü, kazanın ardından olay yerini terk etti. Kaza sonrasında sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi, yaralı olmadığı belirlendi.
Sarıyer'de park halindeki tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü aracını bırakıp kaçtı.
Emirgan Mahallesi Baltalimanı Çayır Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BSM 508 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 35 PPJ 69 dorse plakalı tıra çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluştu.
Sürücü, kazanın ardından aracını bırakıp yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan olmadığı belirlendi.
Kazaya karışan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, caddede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.
Polis ekipleri sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.