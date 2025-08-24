Sarıyer'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
Zekeriyaköy'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Zekeriyaköy'de ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına, karadan itfaiye araçlarıyla, havadan da helikopterle müdahale ediliyor.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel