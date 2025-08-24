Sarıyer'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Sarıyer'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zekeriyaköy'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Zekeriyaköy'de ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, karadan itfaiye araçlarıyla, havadan da helikopterle müdahale ediliyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Yurt çocuklarını taşıyan minibüs, tırın altına girdi! Can pazarı

Yurt çocuklarını taşıyan minibüs, tırın altına girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur-Sen, Hakem Kurulu'na üye gönderecek

Hükümete resti çeken Memur-Sen, geri adım atmak zorunda kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.