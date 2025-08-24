Sarıyer'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Zekeriyaköy'de ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, karadan itfaiye araçlarıyla, havadan da helikopterle müdahale ediliyor.