Sarıyer'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı

Sarıyer'de meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsünün tedavisi devam ediyor.