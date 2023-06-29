Sarıyer'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı
Güncel Haberler
Sarıyer'de meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsünün tedavisi devam ediyor.
Kaza, geçen Pazartesi günü saat 17.30 sıralarında Tarabya Mahallesi, Yeniköy Tarabya Caddesi üzerinde meydana geldi. Sola dönmeye çalışan otomobil ile karşı şeritten gelen motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülere yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisi ile yola savrulduğu görüldü. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur - Güncel