Sarıyer'de Kaybolan Gencin Cansız Bedeni Bulundu

Sarıyer'de Kaybolan Gencin Cansız Bedeni Bulundu
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Sarıyer'de Kaybolan Gencin Cansız Bedeni Bulundu
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Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda denizde kaybolan 18 yaşındaki Enes Açıkça'nın cansız bedeni, Kilyos bölgesinde sahilde keşfedildi. Olayla ilgili arama çalışmaları sürerken, genç adamın kaybolduğu bölgedeki ekipler, cansız bedenine ulaştı.

SARIYER Kısırkaya Plajı'nda pazar günü denizde kaybolan 18 yaşındaki Enes Açıkça'nın cansız bedeni, 4 kilometre uzaklıkta Kilyos bölgesinde sahilde bulundu.

Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda pazar günü saat 08.00 sıralarında denize giren Sedat Yağız ve Enes Açıkça, bir süre sonra suda kayboldu. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine plaja gelen jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Aralıksız süren çalışmaların ardından denizde kaybolan Enes Açıkça'nın cansız bedeni, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından sabah saat 05.47'de olay yerinden 4 km uzaklıkta Kilyos bölgesinde sahilde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGürkan Işık:

Gidene bişe olmaz olan yine geride bıraktıklarına olur Allah rahmet eylesin.

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