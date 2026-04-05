Sarıyer'de kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı

Sarıyer'de kayalıklardan düşen bir kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Garipçe'de bir kişinin kayalıklardan düşmesi üzerine bölgeye TAHLİSİYE-1 can kurtarma botu sevk edildi.

Yaralı, ekiplerce kurtarılarak Rumeli Feneri Balıkçı Barınağı'na getirildi. Kazazede burada, sağlık ekiplerine teslim edildi.