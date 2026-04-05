Sarıyer'de kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı
Sarıyer'de kayalıklardan düşen bir kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Garipçe'de bir kişinin kayalıklardan düşmesi üzerine bölgeye TAHLİSİYE-1 can kurtarma botu sevk edildi.
Yaralı, ekiplerce kurtarılarak Rumeli Feneri Balıkçı Barınağı'na getirildi. Kazazede burada, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ferhat Yasak