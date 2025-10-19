Haberler

Sarıyer'de Kasap Dükkânına Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Sarıyer'de Kasap Dükkânına Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de kasaplık yapan 3 kardeşten birinin kız kardeşiyle evlenmek isteyen Batıkan T., karşı çıkan kardeşler tarafından darbedilince saldırı azmettirdi. Kasap dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan olmadı, 2 şüpheli tutuklandı.

SARIYER'de kasaplık yapan 3 kardeşten biri, Batıkan T.'nin kardeşiyle evlenmek istedi. Ancak Batıkan T. (23) ve 2 kardeşi, "Size kız vermeyiz" diyerek karşı çıkınca 3 kardeşin sopalı saldırısına uğrayarak darbedildi. Bu durumu hazmedemeyen Batıkan T.'nin azmettirdiği 2 saldırgan, kasap dükkanına silahlı saldırı düzenledi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri olaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, 12 Ekim Pazar günü saat 22.00 sıralarında Reşitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtte kasaplık yapan 3 kardeş Volkan Ö. (31), Cevdet Ö. (39) ve Kerem Ö.'den (40), biri Batıkan T.'nin kız kardeşiyle evlenmek istedi. Bu teklif karşısında Batıkan T., 'Size kız vermeyiz' deyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgada Batıkan T. ve iki kardeşi darbedildi. Bu durumu hazmedemeyen Batıkan T., iddiaya göre kasap dükkanına saldırı düzenlemesi için 2 kişi tuttu.

KASAP DÜKKANINA KURŞUN YAĞDIRDI

Olay günü şüpheli 2 kişiden biri, akşam saatlerinde motosikletle önünden geçtikleri kasap dükkanına silahlı saldırı düzenledi. Kurşunların isabet ettiği dükkanda hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olay öncesi ve sonrasına yönelik tüm kamera görüntülerini izleyen polis, şüphelilerin olaydan önce bir akaryakıt istasyonuna girdiğini, plakayı kapattıklarını ve yakıt alarak ödeme yaptıktan sonra olay yerine gittiklerini tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüphelilerin Y.B.K. (15) ve G.Ö. (16) oldukları belirlendi. Bunun üzerine şüphelilerin adreslerine baskın yapan polis 2 şüpheliyle birlikte motosiklet sahibi E.Ş.'yi (17) de yakaladı. Olayda kullanılan 34 HTY 608 plakalı motosiklet ve şüphelilerin kullandığı kask da polis tarafından ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede 3 şüpheli olayı gerçekleştirmek için Batıkan T.'nin kendilerini azmettirdiğini söyledi. İfadelerinin ardından şüphelilerden Y.B.K. ve G.Ö. 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçlarından tutuklandı. Motosiklet sahibi E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şehir dışına çıktığı tespit edilen Batıkan T.'nin ise polis tarafından arandığı öğrenildi. Diğer yandan şüphelilerin poliste daha önceden toplam 4 suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mısır patozu yapan adam makineye sıkışarak hayatını kaybetti

Patoz makinesine sıkışan yaşlı adam feci şekilde can verdi
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Mısır patozu yapan adam makineye sıkışarak hayatını kaybetti

Patoz makinesine sıkışan yaşlı adam feci şekilde can verdi
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği kaptırdı

Arda Turan'a ağır darbe! Kazanamamak pahalıya patladı
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
Donald Trump görüntüleri paylaştı! ABD denizaltıyı vurdu

Bizzat Trump duyurdu! ABD denizaltıyı böyle vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.