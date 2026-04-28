Sarıyer'de konteyner gemisi karaya oturdu
Sarıyer'de karaya oturan konteyner gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda seyreden "Kappa" isimli 147 metre uzunluğundaki Türk bayraklı konteyner gemisi, Yeniköy'de henüz belirlenemeyen nedenle karaya oturdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, konteyner gemisinin kurtarılması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Halis Akyıldız