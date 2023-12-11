Sarıyer'de İstinat Duvarı Çöktü, 4 Araç Pert Oldu

Sarıyer'de etkili olan yağışların ardından istinat duvarının çökmesi sonucu 4 araç pert oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bir ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Yılmaz OKUR, Zeki GÜNAL/İSTANBUL, SARIYER'DE etkili olan yağışların ardından 4 aracın park halinde bulunduğu garajın üzerine yıkılan istinat duvarının enkaz kaldırıldı.

Olay, 9 Aralık Cumartesi Günü saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Baraj Sokak'ta meydana geldi. Etkili olan yağışların ardından yumuşayarak kayan toprak ile birlikte istinat duvarı 4 aracın park halinde olduğu garajın üzerine devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda bir ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Ekipler, enkazın etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Bugün sabah saatlerinde iş makineleri ile olay yerine gelen belediye ekipleri enkaz kaldırma çalışması başlattı. Garajdaki 4 aracın üzerine yıkılan istinat duvarına ait enkaz kaldırıldıktan sonra hurdaya dönen araçlar çekiciler yardımı ile otoparka çekildi. Tedbir amacıyla boşaltılan evde ise inceleme çalışmaları devam ediyor.

"ARAÇ PERT DURUMDA"

Enkazın altında kalan araçlardan birinin sahibi Hakan Kılıç, "Arada bir aracı buraya park ediyorduk. Cumartesi günü aradılar, geldik durum bu. Araçlar çıkarılıyor, bizim araç için bir şey diyemeyeceğim çekici ile servise gidecek bakacaklar ama diğerleri kesin pert durumda. Aslında bizimki de büyük ihtimalle pert çünkü arka tarafı görünmüyor, gözükmeyen tarafı, arka tarafı yok arabanın" şeklinde konuştu.