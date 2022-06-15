Sarıyer'de helikopterli orman yangını tatbikatı

SARIYER'de İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde orman yangını tatbikatı yapıldı. İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, "Senaryo gereği ardışık çıkan yangınlara müdahale ve yangınlar içerisinde kalan vatandaşların kurtarılması, yine yangını çıkaran fail belliyse failin yakalanması operasyonlarını gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Sarıyer Ayazağa-Yeşiltepe mevkiinde İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tatbikata 10 teknik personel, 10 orman muhafaza memuru, 100 yangın söndürme işçisi, 10 orman gönüllüsü, 5 yangın söndürme timi, 5 ilk müdahale aracı,15 arazöz, 5 su ikmal aracı, dozer, yangın söndürme helikopteri ve haberleşme aracı katıldı. Tatbikatta belirlenen senaryo canlandırıldı. Senaryoya göre ardışık çıkan yangınlara müdahale edildi. Mahsur kalanların tahliyesi yapıldı.İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, tatbikat sonrası, "Bu tatbikatla öğrendiklerimizi ne kadar uygulayabiliyoruz ne kadar uygulayamıyoruz onları görme imkanı bulduk. Senaryo gereği ardışık çıkan yangınlara müdahale ve yangınlar içerisinde kalan vatandaşların kurtarılması, yine yangını çıkaran fail belliyse failin yakalanması operasyonlarını gerçekleştirmiş olduk. Bugün burada eksikliklerimizi de görerek bundan sonra eksikliklerimizi de gidererek yangına müdahale etmiş olacağız. Ekipler hortumu serme esnasında mesafe kısa olduğundan çok hızlı hareket edemediler. Alan daha geniş olsa daha hızlı hareket etmiş olacaklardı. İnşallah onları da önümüzdeki eğitimlerle birlikte gidermiş olacağız" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel