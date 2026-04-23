Sarıyer'de 30 suç kaydı bulunan 2 kişi tutuklandı

Sarıyer'de yapılan denetimlerde, Cinayet ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan aranan Ziya Z. ve Çağrı G. tutuklandı. Ziya Z.'nin 27 yıl 2 ay, Çağrı G.'nin ise 2 yıl hapis cezası bulunuyordu.

SARIYER'de yapılan denetimlerde Çağrı G. (33) ile Ziya Z. (40) yolda yürüdükleri sırada ekipler tarafından durduruldu. Yapılan sorgularında Ziya Z.'nin 27 yıl 2 ay, Çağrı G.'nin ise 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Ziya Z.'nin 2008 yılında cinayet suçundan tutuklandığı ancak 2018 yılında açık cezaevinde olduğu sırada firar ettiği tespit edildi. Toplamda 30 suç kaydı bulunan ve üstünde ruhsatsız tabanca bulunan Ziya Z. ile Çağrı G. tutuklandı.

Olay, 21 Nisan günü saat 12.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan Çağrı G. ile Ziya Z.'nin sorguları yapıldı. Yapılan kontrollerde Çağrı G.'nin 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

2018'DEN BERİ CİNAYETTEN ARANIYORMUŞ

Ziya Z.'nin ise 'Kasten öldürme', 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ve 'Kasten yaralama' suçlarından toplam 27 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ziya Z.'nin ayrıca cinayetten 10 yıl cezaevinde kaldığı 2018 yılında açık cezaevine geçtiği sırada firar ettiği belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN 30 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÇIKTI

Ziya Z.'nin üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Silaha el konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ziya Z.'nin poliste 10, Çağrı G.'nin ise 20 suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Gemiye el konulma görüntüleri yayınlandı
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor

Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum! Katilin ismi verildi
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray taraftarının protestosuna maruz kalan Günay Güvenç hüngür hüngür ağladı

Hüngür hüngür ağladı!
Kayıp şahsın cansız bedeni taş ocağında gömülü halde bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! Taş ocağında korkunç hade bulundu
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi

Arkadaşından şoke eden iddia: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Galatasaray taraftarının protestosuna maruz kalan Günay Güvenç hüngür hüngür ağladı

Hüngür hüngür ağladı!
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog

Şu bel altı muhabbetin iğrençliğine bakar mısınız?