Sarıyer'de devrilen hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı

Doğan Can CESUR / –SARIYER'de mıcır yüklü hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi. Yaralanan kamyon şoförü hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ayazağa Mahalles Metin Oktay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, viraja girdiği sırada şoförü Y.E.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği mıcır yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla kamyonetten çıkarılan Y.E.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekiplerinin kaza nedeniyle güvenlik önlemi aldığı yolda hafriyat kamyonunun kaldırılması için çalışma başlatılırken oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

