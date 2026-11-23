Sarıyer'de görülen dişi aslan için İstanbul Başsavcılığı soruşturma başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sarıyer Uskumruköy Mahallesi'nde dün akşam dişi aslan görülmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattı. Soruşturmada aslanın sahibinin kim olduğu ve nereden kaçtığı araştırılıyor.
SARIYER'de dişi aslan görülmesine ilişkin re'sen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Uskumruköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde dişi aslan görülmesine ilişkin re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, aslanın sahibinin kim olduğu ve nereden kaçtığının araştırıldığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı