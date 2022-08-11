Sarıyer'de gergin dakikalar! Genç kızın etrafını bir anda başıboş köpekler sardı
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İstanbul Sarıyer'de yolda yürüyen genç kız, etrafını başıboş köpeklerin sarması nedeniyle büyük panik yaşadı.
Sarıyer'de kaydedilen görüntüler, izleyenlerin dahi korkmasına neden oldu. Yolda yürüyen genç kız, bir anda etrafını saran başıboş köpekler nedeniyle panik yaşadı.
SAKİNLİĞİNİ KORUMASI, FACİAYI ÖNLEDİ
Genç kızın tam köpekler üzerine geldiği sırada sakinliğini koruması ve kaçmadan yavaşça yürümesi, olası bir facianın da önüne geçmiş oldu. Ürküten dakikalar, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.