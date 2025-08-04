Sarıyer'de Gecekonduda Çıkan Yangında İki Kişi Ağır Yaralandı

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Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde bir gecekonduda çıkan yangında Fatma K. kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, uyuyan çocukları Bahar K. ve Burak K. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangında yaralanan kardeşlerin durumu ağır.

Sarıyer'de gecekonduda çıkan yangında 2 kişi ağır yaralandı.

Çayırbaşı Mahallesi Mezarlık Sokak'ta bulunan gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan Fatma K. kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, evde uyuyan çocukları Bahar K. ve Burak K'yi yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kurtardı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kardeşlerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
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