Sarıyer'de Gece Çökme Olayı: Eski Büyükdere Caddesi Trafiğe Kapandı
Sarıyer'de gece saatlerinde meydana gelen çökme nedeniyle Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı. Olay yerinde itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Sarıyer'de gece saatlerinde çökme meydana gelen Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı.
Maslak'ta Eski Büyükdere Caddesi'nde bir inşaat sahasının hemen yanında bulunan yol çöktü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yolun iki şeridinde oluşan çukurun etrafını şeritlerle kapatıp bölgeye uyarı levhaları yerleştirdi.
İGDAŞ ekipleri ise çukurda küçük çaplı patlama meydana gelmesi üzerine tedbiren doğal gaz akışını kesti.
Trafiğe kapatılan caddede ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel