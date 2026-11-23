SARIYER'de dişi aslan görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarının sürdüğü bölgeye aslan kostümüyle gelen Yusuf Yalçın, "İçerik ürettiğim için kostümümü giyip geldim. Kimseye zarar gelmeden, iğnelerle yakalanmasını istiyorum" dedi.

Uskumruköy Mahallesi'nde bir kişinin aslan gördüğü yönünde ihbarda bulunması üzerine bölgede jandarma, Milli Parklar Müdürlüğü, İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Sarıyer Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

'OLAY BİRAZ ŞENER ŞEN'İN FİLMİNE DÖNDÜ'

Bölgede yaşayan Emre Özay, "Daha yakalanmadı, böyle bir bilgi aldık. Biz de sürekli toplu taşıma kullandığımız için yollardayız, geziyoruz. Biz de ormanlık alanlarda görebiliriz belki diye sağa sola bakıyoruz. Böyle bir şeye ilk defa denk geldim. İstanbul'da aslan, olay biraz Şener Şen'in filmine döndü. Aramalar için destek gerekirse diye buralardayız" dedi.

'İÇERİK ÜRETTİĞİM İÇİN KOSTÜMÜMÜ GİYİP GELDİM'

Arama yapılan alana aslan kostümü giyerek gelen Yusuf Yalçın ise, "Bu sabah uyandığımda aslanın kaçtığını haberlerde gördüm. İstanbul'da olmasına ben çok şaşırdım. İçerik ürettiğim için kostümümü giyip geldim. Ben de sizler gibi aslanı bulmaya çalışıyorum. Kimseye zarar gelmeden aslan uyutulur, etkisiz hale getirilir inşallah. Sadece iğnelerle yakalanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı