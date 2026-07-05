Sarıyer'de denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

SARIYER'de serinlemek için denize giren Mert K. (16), akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Denize giren diğer kişiler tarafından sudan çıkarılan Mert K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Tarabya Mahallesi Tarabya Caddesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, sıcak havadan bunalan Mert K., arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan çocuk gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan çocuğa sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Mert K. tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı