Sarıyer'de Denizde Ceset Bulundu
Sarıyer'de, Yeniköy İskelesi yakınlarında bir ceset bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ve Sahil Güvenlik ekipleri, cesedi denizden çıkardı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sarıyer'de, iskele yakınlarında denizde ceset bulundu.
Yeniköy İskelesi önlerinde ceset olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Durumun bildirildiği Sahil Güvenlik ekipleri, cesedi denizden çıkardı.
Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.
Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel