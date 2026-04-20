Sarıyer'de teknede elektrikli sobadan çıkan yangın söndürüldü /

SARIYER'de iskelede demirli balıkçı teknesinin kamarasında, elektrikli sobadan kaynaklanan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, teknede hasar oluştu.

Yangın, saat 10.20 sıralarında Merkez Mahallesi sahilinde demirli balıkçı teknesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ercan Kanburoğlu'na ait 'Azizler 1' isimli balıkçı teknesinin kamarasında kullanılan elektrikli sobadan kaynaklanan yangını fark edenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, teknede hasar meydana geldi. Olayın ardından soğutma çalışması yapıldı. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı