Sarıyer'de Balıkçı Teknesinde Yangın
Rumeli Feneri Limanı'nda bağlı bir balıkçı teknesinin ambar bölümünde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sarıyer'de balıkçı teknesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Rumeli Feneri Limanı'nda bağlı bulunan balıkçı teknesinin ambar bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangına müdahale ediyor.
Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel