Sarıyer'de evini boyarken bahçede kalaşnikof ve el bombaları buldu
Sarıyer'de bir evin arka bahçesinde bulunan çantada 3 kalaşnikof tüfek, 3 şarjör ve 2 el bombası ele geçirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sarıyer'de evinin dış cephesini boyayan kişi arka bahçede gördüğü çantayı kontrol etti. Ardından da çanta içerisinde uzun namlulu silahlar olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinde çantada 3 kalaşnikof, 3 şarjör ve 2 el bombası bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DURUMU, POLİS EKİPLERİNE BİLDİRDİ
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinin dış cephesini boyayan N.E. (57), arka bahçede siyah renkli bir çanta olduğunu fark etti. Çantayı açıp kontrol eden N. E., içerisinde uzun namlulu silahlar olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.
ÇANTADAN CEPHANELİK ÇIKTI
İhbar üzerine adrese gelen polis, bahçe çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sokak giriş ve çıkışı güvenlik şeridiyle kapatıldı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde çantada 3 kalaşnikof, 3 şarjör ve 2 el bombası bulunduğu öğrenildi. Ele geçirilen mühimmat polis ekiplerince muhafaza altına alındı. Polis ekipleri, silah ve mühimmatın bahçeye kim ya da kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.