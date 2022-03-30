Sarıyer'de 2 kişinin vurulduğu olay kamerada

SARIYER'de önceki gece 2 kişinin vurulduğu olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Elindeki silahla önce karşısındaki kişileri darbeden sonra da silahla vuran Taşkın Ünlü, çevredeki vatandaşlar ve sokaktaki sivil polisler tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Büyükdere Mahallesi Çayırbaşı Caddesi üzerinde önceki gece saat 00.15 sıralarında 2 kişi silahla vurulmuş ve yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. Olaya karışan Taşkın Ünlü ise çevredeki vatandaşlar ve o sırada sokakta bulunan sivil polisler tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirilmişti. Sokakta silahı ile korku salan Taşkın Ünlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ÖNCE DARBETTİ SONRA SİLAHLA ATEŞ ETTİ

Taşkın Ünlü, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kişiyi işyerinden çıkardıktan sonra sokak ortasında darbetti. Kamera görüntülerinde elinde silahla görülen Taşkın Ünlü ve darbettiği kişi, işyerinin önünden ayrıldıktan sonra ilerleyen dakikalarda yine aynı yerde karşı karşıya geldi. Elinde silahla yanındaki kişi ile gelen Taşkın Ünlü, sokak ortasında tartıştığı kişilere ateş etti. Bu durumu gören vatandaşlar ve o sırada sokakta bulunan sivil polisler saldırganı yakalayarak etkisiz hale getirdi.