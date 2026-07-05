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Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

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Sarıyer Yeniköy'de arkadaşlarıyla denize giren 16 yaşındaki M.K., boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılan genç, hastanede tedavi altına alındı.

Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki çocuk, ekipler tarafından kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

Yeniköy'de arkadaşlarıyla birlikte denize giren 16 yaşındaki M.K. bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan M.K, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren çocuğa kalp masajı yapılması cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz
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