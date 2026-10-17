Sarıyer Ayazağa'da sel sonrası dere yatağındaki yapıların yıkımı başladı

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İstanbul'da sel ve su baskınının etkilediği Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki dere yatağında bulunan bazı yapıların yıkımına başlandı.

Kent genelinde 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı Ayazağa Mahallesi'ndeki hasarın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, bölgedeki derede ıslah çalışması yapılması amacıyla dere yatağına inşa edilen Kur'an kursu, Ayazağa Atatürk Stadı ve 16 dükkan ile lojmanların bulunduğu yapıların yıkımına karar verildi.

Bunun üzerine ilk olarak stadın yıkımı gerçekleştirildi.

Kur'an kursunun yıkımına da başlanırken, çalışmaların gece boyu ve yarın da devam edeceği öğrenildi.

İstanbul Valisi Davut Gül de bölgeye gelerek yıkımı yapılan dükkanların sahipleriyle görüştü.

Kaynak: AA