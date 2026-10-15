Sarıyer Ayazağa'da sel sonrası Cendere Caddesi'ndeki hasar havadan görüntülendi

Sarıyer Ayazağa'da sel sonrası Cendere Caddesi'ndeki hasar havadan görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer Ayazağa'da meydana gelen selin ardından Cendere Caddesi'nde oluşan hasar ile bölgede zarar gören araçlar ve ekiplerin çalışmaları havadan görüntülendi. Görüntülerde sel nedeniyle hasar gören araçlar dikkat çekti.
SARIYER Ayazağa'da meydana gelen selin ardından hasar gören araçlar ve ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalar havadan görüntülendi.
İstanbul'da dün meydana gelen selin ardından Ayazağa Cendere Caddesi'nde oluşan hasar, havadan görüntülendi. Bölgede sel nedeniyle zarar gören araçlar dikkat çekerken, ekiplerin çalışmaları da havadan görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı