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Sarıyer Ayazağa'da köprü altında bir kişinin cansız bedeni bulundu

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Sarıyer Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi'ndeki bir köprünün altında erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı; ceset Adli Tıp Kurumu'na götürülecek.

Sarıyer'de köprünün altında bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi'ndeki bir köprünün altında erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Yapılan incelemelerde, cesedin Turgut Dursun'a ait olduğu belirlendi.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na götürülecek.

Kaynak: AA
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