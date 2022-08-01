Sarıyer açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Sarıyer açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Sarıyer açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Büyük Liman önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Büyükdere Limanı'na emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel