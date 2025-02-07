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Sarıyer Açıklarında Fırtına Nedeniyle Sürüklenen Kuru Yük Gemisine Müdahale

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Sarıyer açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen Filikci-3 isimli kuru yük gemisine müdahale etmek için sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri görevlendirildi.

Sarıyer açıklarında hava şartlarının etkisiyle sürüklenen kuru yük gemisine müdahale için bölgeye kurtarma ekipleri gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Filikci-3 isimli kuru yük gemisi, Sarıyer açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı.

İhbar üzerine, gemiye müdahale etmek için olay yerine sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
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