Sarıveliler'de "Kardelen Hasat Şenliği" yapıldı Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Dumlugöze köyünde "Kardelen Hasat Şenliği" düzenlendi. Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Dumlugöze köyünde "Kardelen Hasat Şenliği" düzenlendi. Etkinliğe, Sarıveliler Kaymakamı Mehmet Bircan, Karaman Milletvekili Selman Oğuz Eser, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Bircan, programda, köy halkıyla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek birlik ve beraberlik için bu tür şenliklerin önemli olduğunu ifade etti. ??????? AA / İsmail Aslandağ - Güncel Mehmet Bircan Sarıveliler Karaman Güncel Haberler

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