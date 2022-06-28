Sarıveliler'de "Kardelen Hasat Şenliği" yapıldı - Haberler

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Sarıveliler'de "Kardelen Hasat Şenliği" yapıldı

AA - İsmail Aslandağ - Güncel
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Sarıveliler'de 'Kardelen Hasat Şenliği' yapıldı

Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Dumlugöze köyünde "Kardelen Hasat Şenliği" düzenlendi.

Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Dumlugöze köyünde "Kardelen Hasat Şenliği" düzenlendi.

Etkinliğe, Sarıveliler Kaymakamı Mehmet Bircan, Karaman Milletvekili Selman Oğuz Eser, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Bircan, programda, köy halkıyla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek birlik ve beraberlik için bu tür şenliklerin önemli olduğunu ifade etti.

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AA / İsmail Aslandağ - Güncel

Mehmet Bircan Sarıveliler Karaman Güncel Haberler

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