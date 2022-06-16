Sarıveliler'de "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi. Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi. Sarıveliler Anıt alanında düzenlenen bilim fuarının açılışına Kaymakam Mehmet Bircan, Belediye Başkanı Halil Kulak, Cumhuriyet Savcısı Serhat Akın Bekiroğlu, Hakim Faruk Baki ve daire amirleri katıldı. Kaymakam Bircan ve beraberindekiler, Adiller Şehit Öğretmen Ali Yıldız Ortaokulu ve Mehmet Akif Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan projeleri inceleyerek, projeler hakkında bilgi aldı. AA / İsmail Aslandağ - Güncel Sarıveliler Halil Kulak Karaman Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sarıveliler'de '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' düzenlendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.