Sarıveliler'de "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi - Haberler

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Sarıveliler'de "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi

AA - İsmail Aslandağ - Güncel
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Sarıveliler'de '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' düzenlendi

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi.

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi.

Sarıveliler Anıt alanında düzenlenen bilim fuarının açılışına Kaymakam Mehmet Bircan, Belediye Başkanı Halil Kulak, Cumhuriyet Savcısı Serhat Akın Bekiroğlu, Hakim Faruk Baki ve daire amirleri katıldı.

Kaymakam Bircan ve beraberindekiler, Adiller Şehit Öğretmen Ali Yıldız Ortaokulu ve Mehmet Akif Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan projeleri inceleyerek, projeler hakkında bilgi aldı.

AA / İsmail Aslandağ - Güncel

Sarıveliler Halil Kulak Karaman Güncel Haberler

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