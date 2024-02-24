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Şehit Hacıbey Kaya Anadolu Lisesi TÜBİKAT 2204-A Destekli Projesi Bölge Sergisine Davet Edildi

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Şehit Hacıbey Kaya Anadolu Lisesi'nin TÜBİKAT 2204-A destekli projesi, iklim değişikliğinin şeker pancarı üretimine etkisini araştırmasıyla ön elemeleri geçerek ilde birinci, bölge düzeyinde ikinci oldu. Okul Müdürü Engür Kızılkaya'nın desteğiyle hazırlanan proje, 717 proje arasında ön elemeleri geçen 103 proje arasında birinci olarak bölge sergisine davet edildi. Sergi, 4-7 Mart tarihleri arasında Aksaray'da gerçekleştirilecek.

Şehit Hacıbey Kaya Anadolu Lisesi'nin TÜBİKAT 2204-A destekli projesi bölge sergisine davet edildi.

İklim değişikliğinin şeker pancarı üretimine etkisinin araştırıldığı proje ön elemeleri geçerek ilde birinci, bölge düzeyinde ikinci oldu.

Proje, 4-7 Mart'ta Aksaray'daki sergiye katılacak.

Okul Müdürü Engür Kızılkaya'nın desteği, biyoloji öğretmeni Adalet Işın Kayabaşı öncülüğünde hazırlanan proje, 717 proje içinde ön elemeleri geçen 103 proje arasında birinci, bölge düzeyinde ikinci olup, bölge sergisine davet edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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