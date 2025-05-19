Sarıoğlan'da Çiftçiler Şükür Duası Programı Düzenledi

Sarıoğlan'da Çiftçiler Şükür Duası Programı Düzenledi
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Sarıoğlan ilçesinde düzenlenen şükür duası programında 2 bin 400 kişiye yemek ikram edildi. Etkinlikte tarımsal üretimin bereketi için dualar edildi ve birlik duyguları pekiştirildi.

Sarıoğlan ilçesinde çiftçilerin düzenlediği şükür duası programında 2 bin 400 kişiye yemek ve tatlı ikramında bulunuldu.

İlçe stadyumunda düzenlenen programda, tarımsal üretimin bereketi ve sürdürülebilirliği için dualar edildi.

Alana kurulan 9 odun ocağında, bakır kazanlarda bulgur pilavı pişirildi.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, 2 bin 400 kişiye yemek ve tatlı ikramında bulunuldu.

Manevi bir atmosferde gerçekleştirilen programda, birlik ve beraberlik duyguları pekiştirildi.

Kaynak: AA / Hasan Baldık - Güncel
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