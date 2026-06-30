Sarım Çayı'nda kaybolan Vedat Karabulut'un cansız bedeni bulundu
Bingöl.
Sarım Çayı'nda akıntıya kapılan Vedat Karabulut'un arama çalışmalarının 18'inci gününde cansız bedeni bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sarım Çayı'nda akıntıya kapılan Vedat Karabulut'un arama çalışmalarının 18'inci gününde cansız bedeni bulundu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.