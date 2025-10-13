Sarıkamış'ta Sabah Namazı Buluşması Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Sarıkamış İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Sabah Namazı Buluşması", ilçe halkının yoğun katılımıyla yapıldı.

Yeni Cami'de düzenlenen programda, Yasin suresi ve hadisler okundu, sabah namazı kılınıp dualar edildi.

Namaz sonrası katılımcılara çorba ikram edildi.

İlçe Müftüsü Dr. Muhammet Divani, sabah namazında bir araya gelmenin, sadece bir ibadet değil, aynı zamanda gönüllerin kaynaştığı, kardeşliğin pekiştiği bereketli buluşmalar olduğunu söyledi.

Divani, "Bu buluşmalar, kalplerimizi aynı kıbleye yöneltmenin, dua ve kardeşlik halkasında bir araya gelmenin en güzel vesilelerindendir. Rabbimizden, ilçemiz ve ülkemiz için hayırlı hizmetlerde bizleri daim kılmasını niyaz ediyoruz." dedi.

Yoğun katılımla yapılan buluşmanın, her pazar düzenlenmesi planlanıyor.