Haberler

"Sarıkamış Belediyesi Geleneksel 2. Sünnet Şöleni ve Halk Konserleri" sona erdi

'Sarıkamış Belediyesi Geleneksel 2. Sünnet Şöleni ve Halk Konserleri' sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta düzenlenen "Sarıkamış Belediyesi Geleneksel 2. Sünnet Şöleni ve Halk Konserleri" etkinliği türkü ve halaylarla tamamlandı.

Kars'ta düzenlenen "Sarıkamış Belediyesi Geleneksel 2. Sünnet Şöleni ve Halk Konserleri" etkinliği türkü ve halaylarla tamamlandı.

Kaymakamlık önündeki alanda gerçekleştirilen şenliğin son gününde sahneye çıkan Yudum, Zara, Serhat Çelik, Selami Duman, Mustafa Özden ve yerel şarkıcılar, vatandaşlara güzel bir gece yaşattı.

Konser boyunca alanı dolduran vatandaşlar, halaylar çekip türkülere eşlik ederek eğlendi.

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, sanatçılara çiçek takdim ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanı Vekili Topçu Kıdemli Albay Nuri Köyden, İlçe Emniyet Müdürü Sedat Sönmez, STK ve siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Erdal Beşikçioğlu için savcı kararını verdi, sıra hakimde
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmaris’te tur teknesi kaptanı müşterisine bıçakla saldırdı: Facia son anda önlendi

Tatil cennetinde tartıştığı müşterisini az daha öldürüyordu

Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor

Bakan Şimşek duyurdu! Devrim niteliğinde bir adım atılıyor
Gebze’de kaçmak isterken merdivenden düşen şüpheli yakalandı

Polisten kaçmak istedi, sakarlığı yüzünden yakalandı
Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı

Hayatını 20 yıl önce aldırmayı düşündüğü oğlu kurtardı
Düğünde dededen beklenmedik tebrik, damat neye uğradığını şaşırdı

Düğünde dededen beklenmedik tebrik: Damat neye uğradığını şaşırdı
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor
Parkta uygunsuz görüntüler bitmiyor! Bu kez Pendik'te kaydedildi

Skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi! Kimseye aldırış etmediler