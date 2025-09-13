Sarıdibek Mahallesi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Programı Düzenlendi

Vezirköprü ilçesine bağlı Sarıdibek Mahallesi'nde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Sarıdibek Mahallesi Karşı Mevki Camisi'nde düzenlenen programa Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Cansız ve mahalle sakinleri katıldı.

Programda Mevlid-i Şerif okunarak, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed anıldı, dua edildi. Mevlid programının ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Belediye Başkanı Gül, "Bu mübarek günlerde birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştiren buluşmada göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı muhtarımız Sadık Bastun'a ve hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.