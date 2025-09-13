Haberler

Sarıdibek Mahallesi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Programı Düzenlendi

Sarıdibek Mahallesi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Programı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vezirköprü ilçesine bağlı Sarıdibek Mahallesi'nde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen programa Belediye Başkanı Murat Gül, meclis üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı. Programda Mevlid-i Şerif okunarak dua edildi ve katılımcılara yemek ikramı yapıldı.

Vezirköprü ilçesine bağlı Sarıdibek Mahallesi'nde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Sarıdibek Mahallesi Karşı Mevki Camisi'nde düzenlenen programa Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Cansız ve mahalle sakinleri katıldı.

Programda Mevlid-i Şerif okunarak, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed anıldı, dua edildi. Mevlid programının ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Belediye Başkanı Gül, "Bu mübarek günlerde birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştiren buluşmada göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı muhtarımız Sadık Bastun'a ve hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti

Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip kafasına sıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanki 40 yıldırı Türkiye'de! Icardi'den 12 Dev Adam paylaşımı

Gece yarısı yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.