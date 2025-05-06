Sarıcasu Mahallesi'nde Asfalt Çalışması Tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Kumluca'ya bağlı Sarıcasu Mahallesi'nde asfalt çalışması yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Kumluca ilçesine bağlı Sarıcasu Mahallesi, Darıyemezler mevkisinde başlatılan altyapı çalışmaları kapsamında mahalle yollarının asfaltlaması tamamlandı.

Asfalt çalışması öncesi, mahallede kanalizasyon hattı bağlantıları, yağmur suyu tahliye kanalları ve yol güzergahında büz koyma çalışmaları yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bozulan yolların düzenlemesi gerçekleştirilerek asfalt döküldü ve yol ulaşıma açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal mahallelerde alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürdüklerini bu kapsamda Sarıcasu Mahallesi'nde hem altyapı hem de üstyapı olarak bir kilometrelik asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Asfalt sezonu boyunca mahallelerdeki çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Turan, "Yaptığımız planlamaya göre Kumluca'da bulunan mahallelerimizde altyapı, üstyapı dediğimiz asfalt çalışmalarını sürdüreceğiz. Bu hizmetlerimizi yaparken, ihtiyaca ve aciliyete göre bir planlama yaptık. Hedefimiz tüm mahallelerimize aynı eşit hizmeti götürmek." dedi.

???????Sarıcasu Mahalle Muhtarı Levent Solmaz da mahalleye yapılan altyapı ve asfalt çalışmasından dolayı sevinç yaşadıklarını, büyük eksiklik olan bu hizmetin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirtti.