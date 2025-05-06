Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor

Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
'Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese...'

"Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese..."
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız

Sarıcasu Mahallesi'nde Asfalt Çalışması Tamamlandı

Sarıcasu Mahallesi'nde Asfalt Çalışması Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kumluca'ya bağlı Sarıcasu Mahallesi'nde altyapı çalışmaları kapsamında asfalt yol yapımını tamamladı. Mahallede yapılan hizmetlerle yollar ulaşıma açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Kumluca'ya bağlı Sarıcasu Mahallesi'nde asfalt çalışması yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Kumluca ilçesine bağlı Sarıcasu Mahallesi, Darıyemezler mevkisinde başlatılan altyapı çalışmaları kapsamında mahalle yollarının asfaltlaması tamamlandı.

Asfalt çalışması öncesi, mahallede kanalizasyon hattı bağlantıları, yağmur suyu tahliye kanalları ve yol güzergahında büz koyma çalışmaları yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bozulan yolların düzenlemesi gerçekleştirilerek asfalt döküldü ve yol ulaşıma açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal mahallelerde alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürdüklerini bu kapsamda Sarıcasu Mahallesi'nde hem altyapı hem de üstyapı olarak bir kilometrelik asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Asfalt sezonu boyunca mahallelerdeki çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Turan, "Yaptığımız planlamaya göre Kumluca'da bulunan mahallelerimizde altyapı, üstyapı dediğimiz asfalt çalışmalarını sürdüreceğiz. Bu hizmetlerimizi yaparken, ihtiyaca ve aciliyete göre bir planlama yaptık. Hedefimiz tüm mahallelerimize aynı eşit hizmeti götürmek." dedi.

???????Sarıcasu Mahalle Muhtarı Levent Solmaz da mahalleye yapılan altyapı ve asfalt çalışmasından dolayı sevinç yaşadıklarını, büyük eksiklik olan bu hizmetin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız

Bir kentimizde belediye emekliye ücretsiz ulaşım hakkını kaldırıyor
Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı usulsüzlük iddialarıyla gündemde

Ünlü vakıf usulsüzlük iddialarıyla gündemde
Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde

Ülke cehennemi yaşıyor! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
Özel'den 'saldırı' açıklaması: Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar

Özel saldırı sonrası bir ismi işaret etti: Derhal soruşturma açsınlar
Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü

Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.