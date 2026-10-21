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Sarı yelekliler eylemleri sonrası Paris ve Lyon'da sokağa çıkma yasağı sürüyor

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Fransa'da sarı yeleklilerin 17 Ekim'deki eylemlerinde şiddet olayları yaşanınca Paris ve Lyon'daki sokağa çıkma yasağı 1 gün daha uzatıldı. Paris'te Cumhuriyet Meydanı ve Halles'te bugün 23.00 ile yarın 06.00 arasında bulunmak yasaklandı; Lyon'da 2 gündür süren yasak geçerli.

Fransa'da 17 Ekim'de şiddet olaylarının yaşandığı sarı yelekliler eylemlerinin ardından bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanırken başkent Paris ve Lyon'daki yasağın 1 gün daha uzatıldığı bildirildi.

Paris Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkentin belli bölgelerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının sürdürüleceği duyuruldu.

Açıklamada, "Başbakan Sebastien Lecornu ve İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in talimatları doğrultusunda Paris Emniyet Müdürlüğü reşit olmayanların olduğu gibi yetişkinlerin de bugün 23.00 ila yarın 06.00 saatlerinde Cumhuriyet Meydanı ve Halles bölgesinde bulunmasını yasaklama kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

Lyon'un bağlı bulunduğu Rhone vilayeti valiliği de yaptığı yazılı açıklamada 2 gündür yürürlükte olan yasağın bugün de uygulanacağını bildirdi.

Fransa'daki eylemler

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken, 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Limoges Belediye Binası ve Lyon kentindeki turizm ofisi ateşe verilmiş, Marsilya kentinde eylemciler belediye binasına zarar vermişti.

Eylemlerde iş yeri zarar görenler, hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Yerel makamlar olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon ve Nice başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.

Kaynak: AA
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