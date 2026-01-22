Çin'deki Sarı Nehir'in Yüzeyi Buz Tuttu
21 Ocak 2026 tarihinde drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Shizuishan kenti ile İç Moğolistan'ın Wuhai kenti sınırındaki Sarı Nehir'in buz tutmuş yüzeyi yer alıyor.
YİNCHUAN, 22 Ocak (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Shizuishan kenti ile İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Wuhai kenti sınırındaki Sarı Nehir'in buz tutmuş yüzeyi görülüyor, 21 Ocak 2026. (Fotoğraf: Yuan Hongyan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel