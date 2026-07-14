Haberler

Kayalıklardan düşen sağlık teknisyeni hayatını kaybetti

Kayalıklardan düşen sağlık teknisyeni hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sarı kantaron bitkisi toplamak için gittiği dağlık alanda kayalıklardan düşen sağlık teknisyeni İsmail Çakır (51) hayatını kaybetti. Çakır'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, dağlık alanda sarı kantaron bitkisi toplarken kayalıklardan düştüğü belirtilen sağlık teknisyeni İsmail Çakır (51), hayatını kaybetti.

Olay, bugün Ovacık köyü Mor Kayalıklar mevkisinde meydana geldi. İlçedeki Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tıbbi teknisyen olarak görev yapan İsmail Çakır, iddiaya göre, dün sarı kantaron bitkisi toplamak için evden ayrıldı. Çakır'ın eve dönmemesi üzerine durumundan şüphelenen yakınları, akşam saatlerinde ihbarda bulundu. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Köylülerin de destek verdiği çalışmalar sonucunda İsmail Çakır, bugün kayalıklarda ölü bulundu. Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Çakır'ın cenazesi görev yaptığı hastanenin morguna kaldırıldı. İsmail Çakır'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü

Gözü dönen genç annesinin ve kız kardeşinin boğazını kesti
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü

6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti, altın yatırımcısının yüzü güldü

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci gözaltına alındı

Nihat Kahveci gözaltına alındı
İşte soruşturmayı başlatan o inşaat! Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı

Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı
Danla Bilic yeniden ameliyat oldu! Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Danla Bilic yine ameliyat oldu! Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Bitti denen transfer iptal mi? Oyuncuyu almadan uçağa bindiler
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Karısını yatakta başkasıyla basan koca öfkeden deliye döndü

Karısını yatakta başkasıyla basan koca deliye döndü

Beşiktaş, Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı

Transfer resmen açıklandı! İşte Beşiktaş'ın ödeyeceği dev bonservis