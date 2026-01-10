Haberler

Sarayburnu'nda lodosa rağmen denize girdiler

İstanbul'da lodos etkisiyle yüksek dalgalar oluşmasına rağmen, 'Sarayburnu Balinaları' grubu denize girerek 30 dakika yüzdü.

Kendilerine ' Sarayburnu Balinaları' adını veren yaklaşık 20 kişiden oluşan grup, lodosa rağmen denize girdi.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren lodos etkisini gösterdi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle özellikle sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu. Sabah saat 10.00 sıralarında, kendilerine ' Sarayburnu Balinaları' adını veren 20 kişiden oluşan grup, Fatih Sarayburnu'na geldi. Gruptakiler bir süre hazırlandıktan sonra, dalgalara rağmen denize girerek yaklaşık 30 dakika yüzdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
